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Вооруженные силы России продвигаются в Авдеевку в ДНР со всех сторон, применяя тактику, которая была использована при освобождении Артемовска, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин агентству РИА Новости. Он также отметил, что войска противника уже на грани исчерпания.
«Мы идем в Авдеевку с трех сторон: с фронта и по флангам. Скорее всего, мы будем использовать такую же стратегию, как в Артемовске и Соледаре, когда мы сначала окружили населенный пункт, а затем вытеснили врага», — объяснил Гагин.Он также подчеркнул, что у украинских войск в Авдеевке находится «весьма серьезная укрепленная зона и заслонная оборона».
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