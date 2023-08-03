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Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

Гагин: российские войска наступают на Авдеевку с трех сторон, по примеру Артемовска
03 августа 2023, 03:51

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России продвигаются в Авдеевку в ДНР со всех сторон, применяя тактику, которая была использована при освобождении Артемовска, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин агентству РИА Новости. Он также отметил, что войска противника уже на грани исчерпания.

«Мы идем в Авдеевку с трех сторон: с фронта и по флангам. Скорее всего, мы будем использовать такую же стратегию, как в Артемовске и Соледаре, когда мы сначала окружили населенный пункт, а затем вытеснили врага», — объяснил Гагин.
Он также подчеркнул, что у украинских войск в Авдеевке находится «весьма серьезная укрепленная зона и заслонная оборона».

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#флаг
#оборона
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Украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 74 раза обстреляли территорию Донбасса
03 августа 2023, 02:06

Фото: istockphoto/Standart

Как сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале, за последние сутки украинские военные 74 раза обстреливали территорию ДНР, выпустив при этом 279 боеприпасов.
«За минувшие сутки представительство зафиксировало 74 случая обстрела со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ). На донецком участке противник произвел 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня и артиллерии калибром 155 миллиметров. На горловском участке зафиксировано 14 обстрелов из артиллерии калибром 152 миллиметра. На ясиноватском направлении зафиксировано 12 обстрелов из артиллерии калибром 155 миллиметров», — говорится в заявлении представительства.
Представительство подчеркивает, что украинская сторона выпустила всего 279 боеприпасов различного типа. В результате обстрела подверглись атакам Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка.

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Семь человек пострадали при обстреле ДНР украинскими войсками
Пушилин: В результате обстрела ДНР украинскими войсками пострадали семь человек
02 августа 2023, 23:54

Фото: сайт Кремля

Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что семь людей были ранены во время обстрела украинскими военными на территории ДНР.
«Сегодняшний день в Донецке, Горловке, Ясиноватой стал еще одним испытанием. Семеро людей были ранены во время обстрелов, произведенных украинскими войсками, в числе пострадавших есть подросток, его состояние оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении Пушилина в его телеграм-канале.
Пушилин также отметил, что в Кировском районе Донецка произошел инцидент с противопехотной миной «Лепесток». Пострадавшему была оказана всеобъемлющая медицинская помощь.

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#подросток
#помощь
#инцидент
#днр
#всу
#пушилин
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Над Белгородом сбили БПЛА самолëтного типа
02 августа 2023, 22:37

Фото: iStock/aapsky

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система ПВО.
Shot пишет, что на месте работают оперативные службы. Сотрудники проверяют возможные последствия на земле.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Также сегодня украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района, сообщает Telegram-канал Shot.

«Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!», - своими эмоциями поделилась местная жительница.
По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов. Очевидцы говорят, что от взрыва пол упало абсолютно всё, что стояло или висело на стенах. У кого-то даже покосилась печка.

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#беспилотник
#бпла
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Жители Подмосковья рассказали о падении сбитого дрона
«Думала, дом рушится», - рассказала жительница Наро-Фоминска о падении дрона
02 августа 2023, 21:29

Фото: iStock/Naypong

Сегодня украинский дрон-камикадзе потерпел крушение в СНТ «Арабеск» Наро-Фоминского района, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Я думала, дом рушится полностью! Боялась, не спущусь с третьего этажа!», - своими эмоциями поделилась местная жительница.  

По информации СМИ, минимум пять домов получили повреждения. Несколько осколков застряло в стенах домов. Очевидцы говорят, что от взрыва пол упало абсолютно всё, что стояло или висело на стенах. У кого-то даже покосилась печка.  

При этом, к счастью, никто из местных жителей не пострадал. 

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#подмосковье
#беспилотник
#наро-фоминск
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ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении
02 августа 2023, 20:44

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские войска, прошедшие организованную США и другими западными странами подготовку, отказываются от их тактики из-за неудач при контрнаступлении. Об этом сообщает газета New York Times.
По данным издания, подготовленные Западом украинские военнослужащие застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции.

Отмечается, что в США опасаются, что возврат ВСУ к старым тактикам может привести к быстрому израсходованию оружия, что сыграет на руку РФ.

Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления украинских войск. Соскин отметил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава и техники из-за провального контрнаступления. Эксперт подчеркнул, что при этом никаких целей ВСУ достичь не смогли.

По словам Соскина, оставшееся количество вооружения от НАТО ВСУ не хватит для совершения новых атак.

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#владимир зеленский
#всу
#вооружения
#рф
#спецоперация
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Российские силы уничтожили наемников, пытавшихся поднять флаг Польши на берегу Днепра
Российские военные уничтожили позиции ВСУ, на которых наемники пытались поднять польский флаг
02 августа 2023, 20:24

Фото: iStock/Janusz Bączyński

Артиллеристы ВС РФ уничтожили позицию ВСУ, над которой наемники пытались поднять польский флаг, рассказал командир подразделения с позывным Буря в интервью «РИА Новости».
«Однажды наблюдали, как поляки выставили свои флаги на позицию, оборудованную напротив нас. Видимо, они расслабились, позволили себе лишнее, раз подняли польский флаг. Мы сразу их обнаружили, передали их координаты артиллеристам. Те быстро отработали. Наблюдательный пункт был уничтожен буквально через час. Флагов там больше не поднимали», - прокомментировал ситуацию Буря.  

Командир рассказал, что Вооруженные силы Украины обучают новобранцев прямо на линии боевого соприкосновения. По его словам, машины с мобилизованными подъезжали к тренировочному пункту, солдаты производили один выстрел из минометов, а затем грузились назад в машины и отправлялись в тыл. 

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#польша
#вс рф
#сво
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Зеленский заявил, что хочет начать переговоры о членстве Украины в ЕС до конца года
02 августа 2023, 19:45

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина намерена начать переговоры о будущем членстве страны в Евросоюзе до конца года. Об этом Зеленский заявил на экстренном заседании в Закарпатской области с главами украинских дипмиссий.
«Должны быть приняты законы, которые являются частью для открытия переговоров относительно нашего членства», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина осознала невозможность вступления в НАТО на фоне активного военного конфликта с Россией. Президент Украины также выразил желание, чтобы совет Украина-НАТО был не просто форматом партнёрства, но и инструментом интеграции Киева в альянс.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет иметь негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Он отметил, что Украина, как член НАТО, будет представлять для России угрозу. 

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#президент
#украина
#дмитрий песков
#нато
#законы
#зеленский
#евросоюз
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Депутат Колунов отправил в зону СВО гуманитарную помощь
02 августа 2023, 19:09

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Депутат Госдумы Сергей Колунов отправил на передовую очередной груз гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария.
«Символично, что мы отправляем новую посылку в День воздушно-десантных войск. Внутри – всё самое необходимое: термобельё, тёплые носки, бритвенные принадлежности. Не забываем о мирных жителях и детях. Одежда, продуктовые наборы, игрушки и книги присутствуют в каждой из посылок», – рассказал депутат.  
По словам Колунова, поддержка участников СВО, их семей, а также помощь жителям присоединённых территорий – приоритетные направления его депутатской работы. 
«Многое уже сделано, но возникают новые потребности. Будем их отрабатывать вместе с Фондом адресной помощи «СК Развитие»», – заверил он.
Колунов и фонд не в первый раз помогают подмосковным военнослужащим, участвующим в спецоперации. В 2022 году в зону CBO отправили 30 машин с экипировкой, инструментами, продуктами и мобильной баней. А в прошлые месяцы на передовую передали антидроновое ружьё и беспилотники. 
 
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#спецоперация
#гуманитарная помощь
#госдума
#депутат
#сергей колунов
#подмосковье
#московская область
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ВСУ потеряли пятую часть оружия и техники еще в первые две недели контрнаступления
NYT: Украинская армия потеряла 20 процентов оружия и техники еще в первые две недели наступления
02 августа 2023, 19:05

Фото: iStock/dr_evil

Вооруженные силы Украины потеряли пятую часть оружия и техники в первые две недели контрнаступления, пишет издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц из США и Европы.
«В первые две недели контрнаступления не менее 20 процентов вооружений, которые Украина направила в зону боевых действий, были повреждены или уничтожены», - прокомментировали ситуацию в издании.

В том числе, ВСУ потеряли огромное количество западных танков и бронемашин.

Ранее врачи заявили, что украинские медицинские посты получают «постоянный поток солдат» с ранениями и травмами. Они также отметили, что военных с огнестрельными ранениями сейчас крайне мало, в основном в госпиталя везут солдат, травмированных на минных полях.

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#всу
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#техника
#оружие
#контрнаступление
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