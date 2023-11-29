НАТО исключило из программы помощи Украине поставки летального оружия

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Программа сотрудничества НАТО и Украины на 2024 год не предусматривает передачу Киеву летального оружия и носит добровольный характер. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Blikk.
Сийярто объяснил, что это решение связано с возможным риском эскалации. Он отметил, что конфликт на Украине не является «войной» Североатлантического альянса, поэтому Венгрия выступает против любого подхода, который исходит из этого.
«Украина борется за себя, за свою территориальную целостность, за свой суверенитет и за свою независимость, которую мы высоко ценим, но это не наша война, поэтому мы отвергаем любой подход, который бы исходил из этого», — заявил дипломат.
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Алина Юрчак