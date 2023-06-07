Найдено тело убитой в Мариуполе женщины, над которой надругался боевик из «Азова*»

Фото: РИА Новости/Александр Максименко
Об этом заявил донецкий судмедэксперт Богдан Аверин
Тело женщины со следами изнасилования и вырезанной на животе свастикой было найдено по адресу из показаний боевика украинского полка «Азов*». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебно-медицинского эксперта из Донецкой народной республики (ДНР) Богдана Аверина.
Ранее один из пленных боевиков «Азова*» рассказал, как снайпер подразделения в марте 2022 года вместе с другими украинскими боевиками расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь, а после этого — надругался над уже мертвой женщиной.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого другой из солдат полка рассказал о том, что каждый из принимавших участие в расстреле машины с семьей в Мариуполе боевиков произвел около 10 выстрелов в машину, на фарах которой были видны белые ленты в качестве опознавательных знаков.
* Запрещенная в России террористическая организация
Ранее один из пленных боевиков «Азова*» рассказал, как снайпер подразделения в марте 2022 года вместе с другими украинскими боевиками расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь, а после этого — надругался над уже мертвой женщиной.
До этого другой из солдат полка рассказал о том, что каждый из принимавших участие в расстреле машины с семьей в Мариуполе боевиков произвел около 10 выстрелов в машину, на фарах которой были видны белые ленты в качестве опознавательных знаков.
* Запрещенная в России террористическая организация
Артем Путинцев