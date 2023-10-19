Назван главный недостаток американских ракет ATACMS, поставляемых ВСУ

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Поставленные Вооруженным силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. В пользе этих ракет усомнился обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Экс объяснил, что главным недостатком ATACMS является слабая мощность пробития, из-за чего им не удастся уничтожить российскую бронетехнику.
Журналист также обратил внимание на что, что Украине отправили близкие к истечению их «срока годности» американские ракеты, а не новые.
Кроме того, ранее Вашингтон без анонсирования поставил Украине эти ракеты, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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«Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — пояснил эксперт.
Кроме того, ранее Вашингтон без анонсирования поставил Украине эти ракеты, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак