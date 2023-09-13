Египетская газета Almasry Alyoum назвала веру президента Украины Владимира Зеленского в обещания Запада непростительным грехом.
По мнению автора статьи, США и Европейский союз (ЕС) хорошо понимают, что нельзя уничтожить Россию, но они не готовы признать, что страна остается сильной, возможно, даже сильнее НАТО.
В то же время Запад, по мнению автора, слишком опасается открытого столкновения, поэтому выбирает Украину и действует от ее имени в вооруженном конфликте. При этом, согласно материалу, Западу не интересуют украинские потери, и он действует исключительно в своих интересах, используя Зеленского как марионетку.
В то время как украинский лидер, по мнению автора, наивно верит в возможность вступления своей страны в НАТО и Евросоюз. Однако, автор добавляет, что это невозможно из-за коррумпированной ситуации в Украине, и что стране отведена определенная, специфическая роль.
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В то же время Запад, по мнению автора, слишком опасается открытого столкновения, поэтому выбирает Украину и действует от ее имени в вооруженном конфликте. При этом, согласно материалу, Западу не интересуют украинские потери, и он действует исключительно в своих интересах, используя Зеленского как марионетку.
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Артем Кузьмин