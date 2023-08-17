Назван смертельный риск для остатков ВСУ

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Украинские военнослужащие столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер, пишет газета Tagesspiegel .
Полковник пояснил, что такие действия чреваты полной блокировкой ВСУ на всех направлениях. Усиление атак ВС РФ и развертывание сил украинских группировок на Купянском направлении, сократит пространство для маневра украинских бойцов, заключил Райснер.
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Анастасия Крестьянова