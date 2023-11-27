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Назван срок передачи Министерству обороны первых российских морских дронов

KMZ: первые морские дроны передадут МО РФ до конца года, их испытают в зоне СВО
27 ноября 2023, 04:38
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

Первые морские дроны отечественного производства поступят в Министерство обороны до конца текущего года, подтвердил управляющий директор KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко, передает РИА Новости.

По его словам, с ведомством уже согласована поставка первой десятки единиц.

Даниленко также отметил, что это и будет первая группа морских беспилотников, которые пройдут испытания в зоне специальной военной операции.

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#испытания
#операции
#рф
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Арестович* обвинил союзников в отсутствии помощи для Украины
Экс-советник Арестович: обещавшие помочь Украине кинули ее
27 ноября 2023, 04:23

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* выразил разочарование в тех, кто обещал Украине помощь, но, по его словам, не смог выполнить обещания.
В своем Telegram-канале он подчеркнул, что те, кто пообещал реальную поддержку стране, не сумели ее предоставить.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку и не предоставил ее. Читай — кинул», — считает Арестович.
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#telegram
#арестович
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«Ростех» поставил «Оберег» для белгородской теробороны
«Ростех» поставил бронежилеты «Оберег» для белгородской территориальной обороны
27 ноября 2023, 02:54

Фото: istock / breakermaximus

Государственная корпорация «Ростех» поставила в Белгородскую область модернизированные бронежилеты «Оберег» для бойцов территориальной обороны и добровольцев, которые охраняют граничные территории, сообщили в пресс-службе корпорации.
Новая модель бронежилета «Оберег» для территориальной обороны оснащена противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. Эти плиты способны выдерживать попадания винтовочных и пулеметных патронов калибра 7,62 миллиметра, включая бронебойные 7Н14 и Б32, указано в пресс-релизе.

Бронежилет в модифицированной версии весит 9,4 килограмма в максимальной комплектации, а его противоосколочная защита охватывает более 76 квадратных дециметров.

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#защита
#всу
#вооружения
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Украину назвали крупнейшим в истории минным полем
The Times: Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле
27 ноября 2023, 02:35

Фото: istockphoto/RamonCast

Управляющий программой по разминированию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине Пол Хеслоп отметил, что Россия превратила зону спецоперации в республике в одно из крупнейших минных полей в истории, пишет The Times.
По мнению Хеслопа, это действие России фактически блокирует возможности продвижения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что на Украине в настоящее время наблюдается наибольшее скопление мин и неразорвавшихся боеприпасов в Европе с времен Второй мировой войны.

«Я провел 30 лет работы в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но чувствую, что все предыдущие опыты были всего лишь подготовкой», — подчеркнул Хеслоп.
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#дрон
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#всу
#рф
#пво
#мина
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Российские военные получат беспилотники с огнеметами
«Известия»: в РФ разработают БПЛА с огнеметами и термобарическими боеприпасами
27 ноября 2023, 01:11

Фото:istockphoto/Marina Lohrbach

Инновационные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с огнеметами и термобарическими боеприпасами готовятся к передаче в российские военные подразделения, пишут «Известия»​.
Новая серия дронов разрабатывается для нужд Вооруженных Сил страны. Эти разработки будут предоставлены для экспериментального использования в войсках радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Некоторые из новых продуктов уже находятся в финальной стадии готовности и вскоре будут отправлены для практического тестирования. Мультикоптеры и БПЛА будут оснащены улучшенными огнеметами, способными наносить удары прямо в полете, а также специализированными бомбами.

Эксперт по химическому оружию Олег Желтоножко уточнил, что термобарические боеприпасы, сбрасываемые с беспилотников, представляют особую эффективность против опорных пунктов, окопов и бункеров. Эти боеприпасы способны охватить большую территорию и проникнуть на значительную глубину, в отличие от обычного фугаса, который поражает только конкретную точку. Специалист подчеркнул, что использование дронов для точного поражения целей поможет сократить расход боеприпасов при уничтожении оборонительных объектов.

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#боеприпасы
#полицейские
#всу
#вс рф
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На Украине боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны
ABC News: ВСУ боятся выхода конфликта за пределы востока и юга страны
26 ноября 2023, 21:28

Фото: iStock/Silent_GOS

Командование ВС Украины опасается, что конфликт может перейти за пределы юга и востока страны. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на украинского генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Он отметил, что если Российская Федерация будет и дальше увеличивать производство оружия, то военный конфликт расширится.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — цитирует издание слова военного.

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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#военные
#конфликт
#армия
#производство
#страны
#всу
#контрнаступление
#вс рф
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В МО РФ сообщают об отражении атаки штурмовой группы ВСУ
26 ноября 2023, 18:57

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

На южнодонецком направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы ВСУ.
ТАСС сообщает, что подразделения восточной группировки ВС РФ за минувшие сутки отразили атаку штурмовой группы ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщает в Минобороны РФ. 

«Подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко ДНР и улучшили положение по переднему краю», - сказано в сообщении.
Сообщается, что противник потерял 80 военнослужащих и 2 автомобиля. 

Ранее российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.
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El Pais: украинцы устали от конфликта

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
#всу
#украина
#сво
#новости
#минобороны рф
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El Pais: украинцы устали от конфликта
26 ноября 2023, 16:24

Фото: istockphoto/zabelin

Украинцы устали от конфликта на Украине.
Об этом пишет газета El Pais.

«Многие спрашивают меня об усталости от конфликта. И да, конечно, она есть», –сказала в беседе с изданием волонтер Тарас. 
По его словам, жители устали, но горды своей стойкостью. Также украинский волонтер признался, что на Украине есть и те, кто сомневаются в том, что страна добьётся своих целей. 

21 ноября президент Чехии Петр Павел заявил, что усталость от конфликта на Украине есть у всех. 

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что, если население поддастся своей усталости, то Украина может просто перестать существовать. 

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#украина
#сво
#новости
#политика
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Телеканал 1+1 рассекретил информацию о потерях в рядах ВСУ
26 ноября 2023, 15:50

Телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьёзных потерях в рядах ВСУ, но затем украинский телеканал извинился за опечатку. Об этом пишет Телеграм-канал «Военный обозреватель».
В ошибочно опубликованном сообщении говорилось, что за время СВО 1 126 652 украинских военнослужащих не выжили и пропали без вести.

Бегущая строка с соответствующими сведениями была пущена в эфир в ходе национального телемарафона. Отмечается, что руководство «1 1» «извинилось за опечатку» после звонка из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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#военные
#сво
#всу
#ракеты
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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
МО РФ: Российские военные отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении
26 ноября 2023, 15:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВС РФ отразили три атаки штурмовых групп ВСУ за сутки на Донецком направлении. Потери украинской армии составили около 200 бойцов, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка ДНР», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Российские военнослужащие также нанесли поражение живой силе и технике 80-й штурмовых, 5-й штурмовых, 93-й, 42-й, 30-й, 28-й механизированных бригад ВС Украины в районах Клещеевки, Курдюмовки, Богдановки, Артёмовского и Андреевки в ​Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#днр
#сво
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