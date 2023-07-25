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Издание Military Watch Magazine сообщило о существенных потерях, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытках преодолеть российскую оборонительную линию.
Согласно этим сведениям, в некоторых секторах фронта, продолжительность жизни украинского военнослужащего составляет менее четырех часов. Издание утверждает, что такая ситуация стала возможной из-за стратегии командования Киева, заключающейся в отправке на передовую неподготовленных воинов.
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Артем Кузьмин