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Обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes назвал нехватку мостоукладчиков одной из причин, которая затрудняет контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Важные боевые операции в Запорожской и Донецкой областях, на юге Украины, оказались замедленными еще в июне, когда четырем украинским бригадам пришлось приостановить свой наступательный маневр. По словам Экса, это произошло потому, что российские силы отошли за ручей, и ВСУ располагали всего одним мостоукладчиком.
Обозреватель также отмечает, что российские войска начали обстрел украинской военной техники противотанковыми ракетами с противоположного берега водного барьера. Недостаток критического оборудования вынудил украинских военных сделать паузу в своем наступлении.
Экс подчеркивает, что у украинских бригад есть около 70 бронетанковых мостоукладчиков, а также несколько десятков небронированных. Он обращает внимание на неравномерное распределение этой техники, отмечая, что приходится примерно по одной машине на бригаду. Этот факт, по мнению обозревателя, должен напомнить союзникам Украины о том, что помимо боевых машин и вооружения, Украине также необходимо скучное, но крайне важное оборудование.
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Обозреватель также отмечает, что российские войска начали обстрел украинской военной техники противотанковыми ракетами с противоположного берега водного барьера. Недостаток критического оборудования вынудил украинских военных сделать паузу в своем наступлении.
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Артем Кузьмин