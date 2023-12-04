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Названа главная причина перехода ВСУ к обороне

Junge Welt: Зеленский перевел ВСУ к обороне из-за страха бунта
04 декабря 2023, 20:41
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Президент Украины Владимир Зеленский после провала контрнаступления приказал ВСУ перейти к обороне, так как испугался военного бунта в стране. Об этом пишет Junge Welt.
«В военных кругах говорят о голосах неких высокопоставленных военачальников, которые утверждали, что армия откажется повиноваться, если Зеленский отдаст приказ о продолжении самоубийственного наступления», - говорится в статье.

Таким образом, распоряжение Зеленского о переходе к обороне – это лишь уступка на оказанное давление.


Кроме того, проблемой для Зеленского является популярность и рост доверия главкому ВСУ Валерию Залужному. Теперь офис президента пытается всячески его дискредитировать. Также в статье не исключили, что Залужного в скором времени могут уволить.

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#зеленский
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В США заявили, что Запад недооценил Россию перед контрнаступлением ВСУ
WP: Украина и Запад недооценили Россию перед контрнаступлением ВСУ
04 декабря 2023, 20:17

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина и страны Запада недооценили российские силы перед тем как начать контрнаступление ВСУ. Об этом пишет американская газета Washington Post.
«Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после катастроф на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины», - говорится в статье.

Также уточняется, что Россия смогла приспособиться ко всем условиям по ходу конфликта, отметив, что уже к марту ВС РФ на протяжении многих месяцев занимались строительством оборонительных сооружений.

Washington Post также пишет, что неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Украина и США начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах. Сообщается, что на протяжении вооруженного конфликта военные Вашингтона пришли к выводу, что Киев обладает недоработками в базовой военной тактике. На что украинская сторона заявила, что в США не осознают, как ударные беспилотные летательные аппараты и иные технологии изменили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

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#россия
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#военные
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#британия
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ВС РФ перерезали снабжение артемовско-соледарской группировки ВСУ
04 декабря 2023, 19:35

Фото: iSrock/zabelin

Штурмовые отряды ВС РФ, сформированные из добровольцев, перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ на артемовско-соледарском участке. Об этом сообщил представитель добровольческого корпуса, помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
По его словам, сейчас на трассе в районе Артемовского выполняют задачи созданные из добровольцев четыре российские штурмовые группы: «Север», «Восток-V», «Невский» и отряд «Енисей».

«Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ. Те украинские войска, которые были в Артемовском и на северо-западе Бахмута, оказались под огневым контролем», - цитирует РИА Новости Селиванова.
Ранее в Минобороны заявили, что бойцы Воздушно-десантных войск группировки войск «Южная» ВС РФ при поддержке авиации, а также артиллерии и беспилотной авиаразведки взяли под контроль населенный пункт Артёмовское (Хромово) в Донецкой народной республике.

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Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО

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#трасса
#режиссёр
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#новости
#всу
#вс рф
#минобороны
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Осужденный за педофилию режиссер «Ералаша» Белостоцкий отправился на СВО
04 декабря 2023, 18:42

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Экс-режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий, осуждённый на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика, отправлен в зону СВО.
Об MSK1.RU сообщила его сестра. Белостоцкому оставалось отбыть 4,5 года до выхода на свободу. Его изначальный 14-летний срок сократили вдвое. По словам сестры, он подписал контракт с Минобороны в октябре и сейчас редко выходит на связь.

5 ноября на странице Белостоцкого во «ВКонтакте» был опубликован пост, посвящённый его решению уйти на СВО. 

«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», —такое послание оставил режиссер.
Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев в своем телеграм-канале заявил, что РФ возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ. Отмечается, что созданная служба работает по принципу советской военной контрразведки. По словам парламентария, аналогичная структура должна действовать и в регионах РФ.

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WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении



 
#сво
#новости
#режиссёр
#дети
#общество
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WP: Украина и США обвиняли друг друга во взаимных ошибках при контрнаступлении
04 декабря 2023, 18:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Неудачи Украины в ходе контрнаступления привели к тому, что Украина и США начали обвинять друг друга во взаимных ошибках и просчетах. Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что на протяжении вооруженного конфликта военные Вашингтона пришли к выводу, что Киев обладает недоработками в базовой военной тактике. На что украинская сторона заявила, что в США не осознают, как ударные беспилотные летательные аппараты и иные технологии изменили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Ранее  старший сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что вооруженный конфликт между Украиной и Россией закончится переговорами. По мнению сенатора, чем дольше будет оттягиваться момент переговоров, тем больше Украины будет уничтожено.

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#сша
#военные
#конфликт
#всу
#ракеты
#киев
#британия
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Украинский пленный рассказал о наказании за спасение раненого товарища
Пленный ВСУ: командование отправило на убой за спасение раненого сослуживца
04 декабря 2023, 17:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Боец ВСУ, попавший в плен к российским силам, рассказал, что командование отправило перевело его в штурмовики после того, как он спал из-под обстрелов тяжелораненого товарища. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По его словам, его подразделение стояло два дня под дождем в грязи без какого-либо укрытия.

«Пришел приказ нас поменять. Было темно, раздались выстрелы. Я увидел, что товарища ранило. Я его вынес, за что был наказан командиром роты – "зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то полегче взять"», - рассказал Москвин.

После чего, руководство в качестве наказания перевело его в штурмовики и отправили на позиции. Уже там он попал под российский обстрел, был контужен и попал в плен к ВС РФ.

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#всу
#вс рф
#обстрел
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Военный эксперт Кнутов объяснил, почему бойцы ВСУ бежали при штурме поселка
Военный эксперт Кнутов: Среди бойцов ВСУ начались панические настроения
04 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/Silent_GOS

Военный эксперт Кнутов: Среди бойцов ВСУ начались панические настроения.
Такое предположение сделал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, пишет «Лента.ру». по его словам, многие из бойцов ВСУ испытывают панику. 

«Это (бегство) указывает на низкие моральные качества и плохой уровень подготовки украинской армии. В этом состоянии паники они бросают раненых, убитых, вооружение и сбегают. Всё это указывает на то, что личный состав был практически насильственно мобилизован и отправлен на фронт. Командиров не было на позициях, принимать решения было некому», — считает Юрий Кнутов. 
ВСУ продемонстрировали, что на данном участке фронта войска деморализованы. 

Ранее сообщалось, что отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны, возможно, связано с попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом сообщает портал Weekly Blitz.

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#всу
#украина
#новости
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Воробьёв перечислил самые частые запросы от семей участников СВО
04 декабря 2023, 17:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Среди вопросов, чаще других звучащих от семей участников спецоперации, – поступление в вузы, перерасчёты за жилищно-коммунальные услуги и реабилитация. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Где-то звучат вопросы по поступлениям детей в вузы, где-то – бесплатные секции. В летнее время было больше вопросов об отдыхе на море. Перерасчёт ЖКУ – вопрос, который также требует отдельного подхода. Где-то это реабилитация», – сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».
Губернатор также подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.
«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтёры, и представители власти стараются быть максимально вовлечены в эту работу», – отметил Воробьёв.
Ранее он подчеркнул важность сопровождения семей участников СВО в каждом городском округе. Он рассказал, что регулярно бывает в подмосковном филиале фонда «Защитники Отечества».
 
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#семьи
#социальная поддержка
#московская область
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Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
04 декабря 2023, 16:54

Фото: iStock/3D_generator

Великобритания передала Киеву дополнительное число многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает The Times.
Отмечается, что правительство Великобритании официально не анонсировало поставки ракет, однако первая информации об их применении на Украине появились еще в прошлом году. Точное число ракет, переданных украинской стороне не называется. 

Напомним, в конце июня Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что на поле боя значительную роль сыграли англо-французские ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, оказали воздействие на российскую армию.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины». 

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В Польше заявили о переходе ВС РФ к тактике полного уничтожения ВСУ
Генерал Коморницкий: ВС РФ перешли к тактике полного уничтожения ВСУ
04 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ. Об этом пишет Interia, ссылаясь на слова польского генерала Леона Коморницкого.
Он пояснил, что в последние несколько месяцев украинская армия и политики, а также союзные государства сделали несколько ошибок, после которых ВСУ так и не смогли добиться успехов в рамках своего контрнаступления.

Коморницкий уверен, что из-за постоянного переноса контрнаступления, российская армия успела качественно подготовиться к обороне. Однако сейчас российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ. При этом у украинской армии отсутствуют планы по изменению ситуации на линии боевого соприкосновения, что уже в скором приведет к поражению ВСУ.

«Так в этом конфликте Украина не победит. России удастся достичь своей цели – занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство», — заключил польский генерал.

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