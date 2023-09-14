Названы меры, на которые пошла Украина, чтобы продолжить контрнаступление

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Украина за три месяца проведения контрнастуления в зоне СВО не смогла добиться успехов и потеряла тысячи военных. При этом завершать операцию власти не планируют, поэтому приняли новые меры для пополнения состава ВСУ.
РИА Новости в своём материале приводит данные Управления Верховного комиссара ООН, согласно которым с начала спецоперации России на Украине страну покинуло порядка 12,6 миллионов украинцев. При этом, спустя время, часть из них вернулась на Украину. Украинский институт будущего сообщает, что в настоящее время в стране проживает около 29 миллионов человек, в число которых входят восемь миллионов жителей непризнанных Украиной новых регионов России.
При этом, на фоне запрета на выезд из страны военнообязанных от 18 до 60 лет, растёт число граждан, незаконно пересекающих границу или дающих взятку за уклонение от призыва.
Кроме того, чтобы пополнить ряды ВСУ Зеленский 12 сентября подписал указ о проверке постановлений военно-врачебных экспертиз, проведённых после 24 февраля 2022 года. Были внесены изменения в критерии пригодности к военной службе, которыми теперь разрешается призывать граждан с различными заболеваниями, протекающими в слабой форме. Также было предложено отправлять «ограниченно годных» на фронт, но не в качестве бойцов, а для работы в штабе, например, для выполнения IT задач.
Помимо этого, РИА Новости приводят информацию о том, что страны, в которых проживает много беженцев из Украины, начнут «выдавать» военнообязанных обратно на родину для службы в рядах ВСУ. Однако западные страны опровергают эту информацию.
И последней мерой Украины по пополнению армии стал призыв женщин. Речь о мобилизации всех гражданок пока не идёт, однако медицинских работников, а также студентов медицинских институтов и колледжей уже призывают на фронт.
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При этом, на фоне запрета на выезд из страны военнообязанных от 18 до 60 лет, растёт число граждан, незаконно пересекающих границу или дающих взятку за уклонение от призыва.
Помимо этого, РИА Новости приводят информацию о том, что страны, в которых проживает много беженцев из Украины, начнут «выдавать» военнообязанных обратно на родину для службы в рядах ВСУ. Однако западные страны опровергают эту информацию.
И последней мерой Украины по пополнению армии стал призыв женщин. Речь о мобилизации всех гражданок пока не идёт, однако медицинских работников, а также студентов медицинских институтов и колледжей уже призывают на фронт.
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Анастасия Чинкова