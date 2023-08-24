Названы потери элитной группировки войск ВСУ в Запорожской области

Фото: iStock/Tomas Ragina
Элитная группировка украинских войск, которые использовали в бою танки иностранного производства Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери. Об этом рассказал изданию РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он пояснил, что речь идет об элитном подразделении «Марун».
На Запорожском направлении войска ВСУ понесли многотысячные потери. Отмечается, что группировка была тщательно подготовлена и снабжена западной военной техникой, в том числе танками Leopard.
Рогов заявил, что две трети подразделения уже было брошено в бой, в результате которого, российским военным удалось уничтожить несколько тысяч бойцов.
Читайте также:
WSJ: США и Украина не могут прийти к общему решению о дальнейшем ходе контрнаступления
ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино
ВС РФ ликвидировали четыре лодки с ДРГ ВСУ у крымского мыса Тарханкут
На Запорожском направлении войска ВСУ понесли многотысячные потери. Отмечается, что группировка была тщательно подготовлена и снабжена западной военной техникой, в том числе танками Leopard.
Читайте также:
WSJ: США и Украина не могут прийти к общему решению о дальнейшем ходе контрнаступления
ВСУ проводят перегруппировку возле села Работино
ВС РФ ликвидировали четыре лодки с ДРГ ВСУ у крымского мыса Тарханкут
Анастасия Крестьянова