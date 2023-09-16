Названы расходы Украины на оборону в 2024 году

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о планах правительства выделить более 1,5 триллиона гривен на оборону в бюджете страны на 2024 год. Эти средства будут направлены на обеспечение оборонного сектора и оборону страны.
Кроме того, в рамках общего бюджета будут выделены средства на социальную сферу, образование и медицину, которые составят 850 миллиардов гривен.
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