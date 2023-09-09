Названы способы защитить Ростов от беспилотников

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Генерал-майор авиации Попов заявил, что России нужно восстановить систему ПВО в крупных административно-хозяйственных объединениях.
«Необходимо восстанавливать систему ПВО больших административно-хозяйственных объединений — городов, заводов, железнодорожных станций, мостов», - подчеркнул Попов в интервью 161.ru.По его мнению, только такое решение сможет защитить большие города, в том числе Ростов-на-Дону, от атак украинских дронов. Иначе, добавил Попов, удару подвергнется критическая инфраструктура России.
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