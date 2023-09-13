Названо число пострадавших от атаки украинских дронов на Севастополь

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
По предварительным данным, в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем канале в Telegram-канале.
Он также отметил, что четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Михаил Развозжаев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Читайте также:
Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Более 30 сотрудников МЧС привлечены к тушению пожара на складе в Петербурге
Под украинским обстрелом в ДНР пострадал мужчина
Артем Кузьмин