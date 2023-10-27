Названо число украинских военных, сдавшихся в плен ВС РФ на этой неделе

Фото: iStock/Mariia Kokorina
За прошедшую неделю в плен Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) добровольно сдались 54 украинских военнослужащих из шести разных бригад ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих критически низкий. Это наблюдается на нескольких направлениях, например, на южно-донецком и в зоне ответственности «Западной» группировки российских войск.
Также уточнялось, что сдававшиеся в плен украинские военные передавали поставляемое Западом оружие. Так, на направлении Сватово – Кременная военные передали пулемёты США, Бельгии и Германии.
По данным конца сентября, в плен российских военных сдались свыше 10 тысяч бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Читайте также:
ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»
Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ
Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работино
Также уточнялось, что сдававшиеся в плен украинские военные передавали поставляемое Западом оружие. Так, на направлении Сватово – Кременная военные передали пулемёты США, Бельгии и Германии.
Читайте также:
ТАСС: Уже более 10 тысяч бойцов ВСУ сдались в плен по радиопозывному «Волга»
Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ
Очередная группа ВСУ сдалась в плен ВС РФ у Работино
Анастасия Чинкова