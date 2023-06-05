Названы военные специальности, по которым готовят потенциальных контрактников в центре в Балашихе

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Их перечислил «Радио 1» старший инструктор Александр
В центре подготовки контрактников в Балашихе проводится подготовка по нескольким военным специальностям. Об этом сообщил «Радио 1» старший инструктор Александр.
По словам Александра, в центре имеется целый штат опытных инструкторов.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в центр подготовки контрактников в Балашихе, который работает больше месяца, обратились уже свыше 1,2 тыс человек.
«С личным составом, который прибывает к нам для подписания контракта на военную службу проводятся занятия по таким дисциплинам, как тактическая медицина, огневая подготовка и военно-инженерная подготовка. Многим людям даются азы и первоначальные знания, чтобы они правильно действовали или хотя бы имели первоначальные навыки», – отметил инструктор.
«Это специалисты в своём деле с большим опытом выполнения задач в своих регионах. За сжатые сроки даём максимальное количество информации. Идут как теоретические, так и практические занятия», – заключил собеседник «Радио 1».Он напомнил, что требования к потенциальным контрактникам – возраст старше 18 лет и годность по здоровью. Помимо заключения контракта, оформления документов и прохождения медкомиссии, обратившиеся получают экипировку, консультируются с юристом, нотариусом и с представителями банков. На время подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.
Заключивший контракт для прохождения воинской службы может рассчитывать на выплаты и льготы, как для себя, так и для семьи. Денежные выплаты военнослужащих, которые проходят военную службу по контракту, состоят из месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием и месячного оклада – в соответствии с занимаемой воинской должностью и иных дополнительных выплат. Также предусмотрено увеличение размера пенсии для военнослужащих.
Доброволец, подписавший контракт для прохождения службы в зоне проведения спецоперации, получит такие льготы, как кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, отсутствие очереди в детсад, бесплатные завтраки и обеды в учебных заведениях, кружки и секции. Подробную информацию можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в центр подготовки контрактников в Балашихе, который работает больше месяца, обратились уже свыше 1,2 тыс человек.
Лора Луганская