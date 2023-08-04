NBC: в США разочарованы, что ВСУ не применяют полученные навыки

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Американские чиновник разочарованы тем, что украинские военные в ходе своего контрнаступления не применяют навыки, которым их обучили иностранные инструкторы. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на собственные источники.
«Некоторые чиновники в США в частном порядке выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развертывания некоторых из своих наиболее хорошо оснащенных и обученных подразделений, и что они не всегда применяли принципы, которые они получили в ходе обучения», - передает телеканал.
Кроме того, источники телеканала уверены в провале контрнаступления ВСУ, которые не смогут прорвать российскую оборону и понесут огромные потери при этом. Уточняется, что планирование военных операций в рамках украинского контрнаступления осложнено из-за того, что оборона ВС РФ качественно укреплена.
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Элина Позднякова