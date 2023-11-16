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«Не хочу там жить»: Пленный украинский солдат отказался уезжать из России

Украинский солдат отказался от обмена пленными, пожелав остаться в России
16 ноября 2023, 07:12
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Попавший в плен украинский солдат отказался от обмена и пожелал остаться в России, об этом сообщает «РИА Новости».
«От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали). Первый раз пошли (атаковать), нас командиры кинули – «мобиков» (мобилизованных), а сами поубегали», - прокомментировал ситуацию солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка.

По его словам, в ряды Вооруженных силы Украины мобилизуют как только что окончивших школу парней, так и людей с психическими отклонениями.


Он также рассказал, что российская сторона была готова поменять троих украинских пленных на двоих российских «двухсотых» (погибших), однако, командиры ВСУ от этого обмена категорически отказались.

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Зеленский: Конфликт на Украине нужно завершать, а не замораживать
16 ноября 2023, 07:01

Фото: Сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в стране необходимо завершить, а не замораживать, об этом он сообщил во время пресс-конференции с африканскими журналистами.
«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется. Мы понимаем этого зверя, он все равно восстановит свои силы и пойдет дальше. Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», - прокомментировал ситуацию Зеленский. 

По мнению украинского лидера, конфликт на Украине может быть завершён абсолютно разными способами, однако, он надеется сделать это на условиях Киева. 

Вчера бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что вина за проваленное контрнаступление лежит на Зеленском лично. По мнению эксперта, к столь сокрушительному краху страну привела политика президента.

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#сво
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На Украине рассказали об угрозе для Залужного
«Страна»: Залужного могут нейтрализовать уголовными делами
16 ноября 2023, 06:36

Согласно информации издания «Страна», украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил Олег Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
Он выразил предположение, что власти могут принять меры, включая возможное уголовное преследование главкома, если не удастся привлечь Залужного на свою сторону.

Другой источник, выступивший в беседе с изданием, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, скрытно готовится к предстоящим выборам и рассматривает варианты предотвращения возможного появления конкурента, в том числе и в лице Залужного.

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Российские минометчики уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте
Минометчики ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ в опорном пункте под Красным Лиманом
16 ноября 2023, 06:13

Фото: istock / Tomas Ragina

Расчет минометов из Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе специальной операции. Эту информацию сообщили в Министерстве обороны через РИА Новости.
По сообщению ведомства, военнослужащие, работавшие с 82-миллиметровым возимым минометом 2Б9 «Василек», уничтожили позицию и личный состав ВСУ на направлении Краснолиманского. Они выпустили первую мину для пристрелки, затем внесли коррективы и произвели атаку с осколочными минами.

Также группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отследила процесс и подтвердила результаты уничтожения целей.

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#дело
#бпла
#всу
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Экс-депутат Рады сообщил о ракетном ударе по воинской части Нацгвардии
Бывший депутат Рады Мосийчук: ВС РФ ударили по воинской части Нацгвардии Украины
15 ноября 2023, 21:26

Фото: istock / aapsky

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по одной из воинских частей Нацгвардии Украины в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

«В селе Дмитровка, за Камышеватым, на запорожском направлении. Там, где был прилет по 128-й бригаде, в соседнем здании враг ракетным ударом накрыл воинскую часть Нацгвардии», — рассказал Мосийчук.
Бывший депутат отметил, что в результате атаки ликвидировано много военнослужащих. Он также призвал прокуратуру привлечь виновных к ответственности за размещение состава Нацгвардии в небезопасном месте.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В США предупредили Зеленского о наступлении России по всей линии фронта
Экс-разведчик Шаффер: ВС РФ перешли в наступление после провала ВСУ
15 ноября 2023, 20:53

Фото: istock / Tomas Ragina

Экс-разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вооружённые силы Российской Федерации переходят в наступление по всей линии фронта после провала украинского контрнаступления. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Есть один факт, которые уже невозможно скрывать: российские войска снова перешли в наступление по всей линии фронта с севера до юга», – заявил Шаффер.
Бывший американский разведчик напомнил, что с самого начала конфликта утверждал, что победа будет за Россией.

Ранее  бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик заявил, что в ВСУ начали задумываться о необходимости перехода к обороне после провала контрнаступления. 

До этого Минобороны России сообщало, что ВСУ с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения СВО на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

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#сша
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В Запорожской области ракетным ударом уничтожены боевики Нацгвардии ВСУ
15 ноября 2023, 18:10

Фото: iStockOlena_Z

При ракетном ударе по селу Дмитровка в Запорожской области ликвидированы боевики Нацгвардии ВСУ. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.
«Сегодня днём (15 ноября) на Запорожском направлении ракета прилетела в соседнее здание в селе Дмитровка, где размещалась Нацгвардия», - заявил Мосийчук.

Он подчеркнул, что при ракетном ударе погибло много бойцов Нацгвардии. При этом, по его словам, данную информацию ему уже подтвердили военные, находящиеся на месте.

Мосийчук также уточнил, что ракетный обстрел произошел по соседнему зданию, где недавно российскими силами при награждении были ликвидированы 19 бойцов 128 бригады ВСУ. В Минобороны Украины накануне заявили, что военные были сами виноваты, так как нарушили все правила безопасности.

Напомним, ранее стало известно, что несколько высокопоставленных украинских военных погибли при ракетном ударе во время проведения церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в Димитрове Запорожской области.

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В США заговорили о смене тактики ВСУ на поле боя
Экс-морпех Берлетик: командиры ВСУ задумываются о переходе к обороне
15 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/JARAMA

В ВСУ начали задуматься о необходимости перехода к оборонительной тактике после провала контрнаступления. Об этом сообщил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
«Я думаю, сейчас огромное количество командиров ВСУ говорит о необходимости обороны, что они должны забыть о наступлении, так как оно не происходит, оно не работает», — сказал Берлетик в интервью YouTube-каналу Reporterfy.

Он отметил, что снижение боевого духа в ВСУ уже признали в западных СМИ. При этом Киеву не удается набрать людей для отправки на поле боевых действий.

Берлетик считает, что с наступлением зимы ВСУ могут потерпеть стратегическое и тактическое поражение, так как у них нет необходимого оружия, боеприпасов, снаряжения и одежды. По его словам, российская армия обладает более выгодным положением в этом вопросе.

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«Украинская армия опустошена»: ВСУ лишилась инициативы на поле боя
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли инициативу на поле боя из-за больших потерь
15 ноября 2023, 17:25

Фото: istock / JARAMA

Вооруженные силы Украины потеряли инициативу на фронте из-за трудностей с поставками западного вооружения и нехватки бойцов. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон во время интервью для YouTube-канала Syriana Analysis.
Джонсон утверждает, что с момента эскалации конфликта общее количество потерь Армии Украины составило более миллиона человек, из-за чего ВСУ оказались опустошены.

«То, что два с лишним года назад было 40-миллионным населением, теперь составляет лишь 27 миллионов, потому что люди бегут из страны», — отметил Джонсон.
Он отметил, что у США сейчас нет возможности поставлять Украине все необходимое ей оружие. 

Ранее в Кремле отмечали, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на фронте крайне мало, тем быстрее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

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Минобороны РФ: ПВО сбила украинский МиГ-29 в Днепропетровской области
15 ноября 2023, 16:04

Фото: iStock/Andrey Atanov

В Минобороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны сбила украинский истребитель МиГ-29 в Днепропетровской области.
«Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом добавляется, что ликвидировано порядка 30 беспилотников ВСУ на территории Харьковской и Запорожской областей, а также ЛНР и ДНР.

Ранее также сообщалось, что Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».

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