«Не хотят быть мясом»: Украинский пленный объяснил, почему ВСУ массово бегут от службы

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Украинский военнопленный Богдан Куманский рассказал о росте числа «отказников» от службы в рядах Вооруженных сил Украины, об этом он сообщил на видеоролике, который публикует Минобороны РФ.
«Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части). Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто ни подготовки, ничего», - прокомментировал ситуацию Куманский.
По словам пленного, число отказов от службы растёт потому, что украинцы не хотят быть «мясом». При этом, Куманский задался вопросом – что думают правительство и командиры, отправляя солдат без подготовки и опыта на убой.
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Евгения Парфентьева