«Не можем воевать». На Украине рассказали об усталости от конфликта

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На Украине начинают проявляться признаки усталости от продолжающегося конфликта с Россией, отмечает колумнист из Washington Post Дэвид Игнатиус. В своей статье, он отмечает, что сейчас украинцы всё чаще высказывают желание завершить этот конфликт.
Также Игнатиус отмечает ожесточенные дебаты в Украинской Раде, в ходе которых некоторые парламентарии поднимали вопрос о возможности отказаться от претензий на Крым и принимали более реалистичную позицию в отношении сложной ситуации на переднем крае.
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