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Грядёт полномасштабное российское наступление, в результате которого Украина может потерять доступ к Черному морю, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью для Youtube-канала Dialogue works.
«Скорее всего, мы скоро увидим российское наступление. Украина уже лишилась ключевых территорий на востоке и юге. Она может потерять доступ к Черному морю и остаться без выхода к нему», - прокомментировал ситуацию Фриман.
По словам эксперта, глава Украины Владимир Зеленский крупно просчитался. Он решил, что западные союзники защитят его и помогут в борьбе против России. Однако, он лишь потерял территории и получил горы погибших граждан.
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