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Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Киев пытается свалить на Запад провал так называемого контрнаступления. Об этом Небензя сообщил на заседании СБ ООН.
Напомним, экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на передовой участились случаи дезертирства бойцов украинской армии, которых отправляли туда против их воли. Соскин подчеркнул, что при контрнаступлении ВСУ понесли серьезные потери. По этой причине им не хватает живой силы, а мужчины отказываются идти добровольцами на фронт.
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