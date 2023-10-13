Небензя: контрнаступление ВСУ можно формально считать оконченным

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Контрнаступление ВСУ можно считать формально законченным. Такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», - отметил Небензя.
По его словам, ценой украинского контрнаступления стали жизни десятки тысяч мобилизованных граждан Украины. Он подчеркнул, что многие из них воевать не хотели.
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