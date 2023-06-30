Небензя: Мобилизационный резерв Украины заканчивается

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«Сейчас Украина зависит от оружия, предоставляемого союзниками из НАТО, так как у нее практически не осталось собственного вооружения. Вместо этого, украинцы продолжают направляться на фронт, где их ждут страшные условия, в чем украинцы находят аналогию с термином "запорожская мясорубка"», - цитирует Небензю РИА Новости.
С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения. На следующий день после его введения, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Кроме того, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины во время действия военного положения.
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