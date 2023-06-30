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Небензя: Мобилизационный резерв Украины заканчивается

30 июня 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

Небензя: своего оружия у Киева не осталось, мобилизационный резерв Украины заканчивается
На заседании Совета Безопасности ООН Постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил, что Украина продолжает военные действия исключительно с помощью вооружения, поставляемого странами НАТО, так как собственные военные ресурсы исчерпаны.

«Сейчас Украина зависит от оружия, предоставляемого союзниками из НАТО, так как у нее практически не осталось собственного вооружения. Вместо этого, украинцы продолжают направляться на фронт, где их ждут страшные условия, в чем украинцы находят аналогию с термином "запорожская мясорубка"», - цитирует Небензю РИА Новости.

По его словам, мобилизационный резерв на Украине почти исчерпан, хотя этот процесс еще не завершен. Тем не менее, украинские кладбища уже не в состоянии вместить всех погибших, что крайне печально, отметил дипломат.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения. На следующий день после его введения, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Кроме того, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины во время действия военного положения.

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#Василий Небензя
#Украина
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МИД обвинил ЮНЕСКО в помощи в сокрытии ценностей с Украины
05 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/iDymax

Мария Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать ценности с Украины на территории других стран
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЮНЕСКО помогает скрывать культурные ценности с Украины на территории других стран и «пристраивать» их в страны Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Sputnik».

«Это особая история такого же полубандитизма, когда они участвуют — есть информация и, к сожалению, есть надежные источники, ее подтверждающие — что ЮНЕСКО непосредственно занимается тем, что скрывает или помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины», — сообщила Захарова.

Она добавила, что такой информацией располагает и газета Le Monde, написавшая об этой ситуации.

Захарова также отметила, что ЮНЕСКО способствует тому, чтобы «пристраивать» вывезенные украинские культурные ценности по государствам Евросоюза.

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#МИД РФ
#Захарова
#ЮНЕСКО
#Украина
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В Подмосковье три человека погибли в ДТП
05 июля 2023, 10:09

iStock/Anton Novikov

Три человека погибли в аварии на трассе под Серпуховом.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось на 97 км трассы М-2 «Крым».
 
Жертвами стали мужчина и две женщины.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают оперативные службы.

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#Серпухов
#ДТП
#авария
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Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей
05 июля 2023, 10:00

Фото: istockphoto / georgemuresan

Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства экологии региона регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2.377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей. Количество нарушителей и суммы штрафов сезонные: в январе было только 6 постановлений на общую сумму 406 тысяч, а в июне уже зафиксировали более 1 тысячи нарушителей и пополнить бюджет им придется практически на 37 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

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#ГУСТ
#строительные отходы
#ОССиГ
#Светлана Аипова
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ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина
05 июля 2023, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов.
Причастным к противоправным действиям оказался гражданин РФ, который является сторонником украинского неонацизма, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

При проведении обысков в домовладении россиянина, были обнаружены элементы для создания самодельного взрывного устройства и инструкции по сбору СВУ. Также были обнаружены зажигательные устройства и террористический и экстремистский контент. Мужчина вел переписку с представителем одной из террористических украинских организаций. 

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#ФСБ
#теракт
#энергосистема
#Сахалин
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В Санкт-Петербурге задержали насильника, которого разыскивал Интерпол
05 июля 2023, 09:55

iStock/BrianAJackson

Гражданина Хорватии, который находился в международном розыске за изнасилование, задержали в Санкт-Петербурге
РЕН ТВ пишет, что хорвата задержали 4 июля у дома на Вознесенском проспекте. Интерпол разыскивал его за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу.
 
Гражданин Хорватии приехал в Россию в 2020 году искать работу. Он состоит на миграционном учете.

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#Санкт-Петербург
#Интерпол
#хорват
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В Крыму замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
05 июля 2023, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Первый заместитель начальника крымского управления ФСИН и начальник СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что в результате преступного сговора руководители ведомств получали денежные средства за покровительство и провоз бандеролей без необходимого досмотра. Преступную деятельность выявила и пресекла ФСБ. 

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#взятка
#СК РФ
#Крым
#УФСИН
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Shot: в Тюменской области уничтожен предполагаемый террорист
05 июля 2023, 09:48

istockphoto/sqback

Мужчина приехал к нефтегазовому распределительному узлу со взрывчаткой
Shot пишет, что во время задержания мужчина открыл стрельбу по оперативникам.
 
ЧП случилось в лесу рядом с деревней Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники пытались задержать мужчину, но он начал отстреливаться из пистолета. Его убили ответным огнём.
 
При себе у мужчины были обнаружены самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с боекомплектом. Предположительно, мужчина планировал устроить взрыв на стратегическом объекте.
 
В данный момент выясняется личность мужчины и устанавливаются его возможные связи с иностранными кураторами.

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#Тюменская область
#террорист
#терроризм
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В Москве массово отменили и задержали рейсы
05 июля 2023, 09:39

iStock/Ralf Geithe

По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах 5 июля отменили и задержали 22 рейса
В 3 столичных аэропортах в среду, 5 июля, отменили и задержали 22 рейса, пишет «Лента. Ру».

Во Внуково перенесены вылеты 4 бортов, 4 авиарейса отменены. В Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — 3.
 
Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных аэропортах неизвестна.

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#самолет
#аэропорт
#Москва
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В аэропорту Екатеринбурга задержан россиянин по обвинению в госизмене
05 июля 2023, 09:35

Фото: iStock/Chalabala

Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене за финансовую поддержку ВСУ, был задержан при попытке пересечения границы в Екатеринбурге.
Россиянин направлял средства для покупки оборудования и техники ВСУ. Об этом сообщает телеграмм-канал 360tv.

По информации портала, мужчина пытался пересечь российскую границу в Екатеринбурге, но был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в госизмене. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде ареста. 

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#госизмена
#задержание
#ФСБ
#Екатеринбург
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