Небензя: на Украине будут уничтожены зернохранилища, где находится оружие

Фото: РИА Новости/МИД РФ
Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия будет уничтожать зернохранилища и портовую инфраструктуру Украины, если там будут располагаться военная техника и боеприпасы. Об этом Небензя сообщил на заседании СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что российские военнослужащие не наносят ударов по гражданским объектам и мирным жителям.
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