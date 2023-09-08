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Многие украинцы называют мобилизацию на Украине «могилизацией» и пытаются украться от нее в России. Об этом рассказал постпред России Василий Небензя Большинство украинцев в рамках заседания Совбеза ООН.
«В целом большинство украинцев прекрасно понимают, что угроза для них исходит не от действий России, а от преступной политики режима Зеленского. Сейчас это, в частности, повальная мобилизация, давно уже называемая на Украине могилизацией», - объяснил Небензя.
По его словам, после краха контрнаступления ВСУ украинцы уже начинают заканчиваться и больше не хотят идти в мясные штурмы. Поэтому, подчеркивает Небензя, военкомы вылавливают всех подряд, а страны Евросоюза готовы начать выдавать Украине мужчин призывного возраста, что противоречит их принципам и ценностям. Таким образом, украинские мужчины начали массово сбегать в Россию.
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Элина Позднякова