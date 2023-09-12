Небензя раскрыл судьбу танков Challenger на Украине

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя попросил минобороны Британии обновить информацию на своем сайте, на котором написано, что ни один танк Challenger не уничтожен на поле боя. Об этом Небензя сообщил на заседании Совбеза.
Напомним, ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон заявил, что российские военные с легкостью и «без колебаний» уничтожают любое оружие, поставляемое западной коалицией Вооруженным силам Украины. Джонсон напомнил, что когда-то считалось, что системы HIMARS изменят ситуацию на поле боя, однако этого не произошло, поскольку они довольно легко становятся добычей российских систем противовоздушной обороны.
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