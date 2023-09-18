Небензя: Украина не может привлечь нейтральные страны к реализации формулы мира

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не сможет подтянуть к реализации своей так называемой «формулы мира» государства, придерживающиеся нейтральной позиции.
«Что касается встреч по так называемой «формуле мира» Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», — приводят цитату дипломата РИА Новости.
По словам постпреда, ООН не удается вовлечь в данную дискуссию. Также Небензя напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш многократно заявлял о преданности принципу беспристрастности и равноудаленности в этом вопросе. Кроме того, Небензя призвал анализировать информацию, которую Владимир Зеленский выдает как факт.
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Алина Юрчак