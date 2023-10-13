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Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты

Небензя: ВСУ проблемы с пополнением, в плен сдаются 60 и 70-летние солдаты
13 октября 2023, 21:12
Фото: iStock/Sinenkiy

Фото: iStock/Sinenkiy

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов военнослужащих, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, передает РИА Новости.

Небензя отметил, что Верховная Рада не просто так начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для военнослужащих старшего возраста. По мнению постпреда РФ при ООН, киевский режим хочет убрать верхнюю планку, украинцам придется служить до смерти.

Небензя подчеркнул, что при такой ситуации на Украине продолжают «голосить о том, чтобы набирать больше именно молодых парней». Он заключил, что 25-летние и 45-летние мужчины на Украине попросту заканчиваются.

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На Украине травят детей, чьи отцы не идут воевать, рассказал пленный
Украинский пленный: в школах обзывают детей, чьи отцы отказались воевать в ВСУ
13 октября 2023, 21:43

Фото: iStock/SB Arts Media

Сдавшийся в плен военный 77-й бригады ВСУ Александр Геращенко сообщил, что дети, чьи отцы отказываются воевать в ВСУ, подвергаются травле в украинских школах. Об этом сообщает РИА Новости.
Геращенко рассказал, что на Украине никто не хочет идти воевать.

«Но у кого есть дети маленькие, стыдно будет в глаза смотреть, что кто-то воевал, а у тебя отец не воевал, а сидел в тюрьме», — приводит слова пленного РИА Новости.

Ранее постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов военнослужащих, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы. Небензя отметил, что Верховная Рада не просто так начала обсуждение законопроекта об отмене возрастных ограничений для военнослужащих старшего возраста. 

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«Мы скоро перейдем на лук и стрелы». ВСУ жалуются на дефицит снарядов
13 октября 2023, 18:51

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

ВСУ жалуются на дефицит снарядов для гаубиц, переданных Великобританией. Об этом сообщает британская газета Telegraph, ссылаясь на украинских военных, прошедших обучение в НАТО.
«Британские артиллерийские орудия, поставленные Украине, замолкают на поле боя из-за недостатка боекомплекта», - говорится в статье.

При этом отмечается, что ВСУ вынуждены использовать оружие Второй мировой войны, так как снаряды есть только для него.

Военнослужащий ВСУ с позывным «Мирон» рассказал, что его подразделение получило 36 гаубиц производства Великобритании. Из них за минувшую неделю смогли выпустить всего пять снарядов. «Мы скоро перейдем на лук и стрелы», - говорит «Мирон».

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Джонсон: украинские военные попали в западню под Авдеевкой
13 октября 2023, 18:47

Фото: iStock/Prostock-Studio

Более двадцати тысяч украинских военных попали в западню под Авдеевкой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных. Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также отметил, что обострение палестино-израильского конфликта может полностью отвлечь внимание Запада от Украины, и оставить ВСУ без оружия и финансирования. 

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что затяжной конфликт на Украине может привести Киев к еще большей потере территорий, в том числе Одессы.

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Небензя: контрнаступление ВСУ можно формально считать оконченным
13 октября 2023, 17:57

Фото: РИА Новости

Контрнаступление ВСУ можно считать формально законченным. Такое мнение выразил постпред РФ при ООН Василий Небензя в рамках заседания Совбеза.
«Вот уже как несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», - отметил Небензя.

По его словам, ценой украинского контрнаступления стали жизни десятки тысяч мобилизованных граждан Украины. Он подчеркнул, что многие из них воевать не хотели.

Накануне глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ идет не по графику. По его словам, ВСУ выбились из графика наступления, подчеркнув, что именно выбились, а не отстают. При этом он продолжает утверждать, что еще не все «пошло кувырком».


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Минобороны: ВС РФ нанесли по объектам ВСУ 8 групповых ударов за неделю
13 октября 2023, 17:31

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ за минувшую неделю нанесли восемь групповых ударов по военным объектам Украины, используя ОТРК «Искандер-М» и беспилотники. Об сообщили в Минобороны России.
«В период с 7 по 13 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесено восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что удары были нанесены по вражеским складам ракетно-артиллерийского вооружения. Также были поражены места размещения живой силы ВСУ.

Таким образом, российскими ударами были уничтожены склады катеров американского производства, склад артиллерии ВСУ, а также база с горюче-смазочными материалами на аэродроме «Умань» в Черкасской области.

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Риттер: Украина может потерять больше территорий, включая Одессу
13 октября 2023, 17:05

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Затяжной конфликт на Украине может привести Киев к еще большей потере территорий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Украинскому государству пришел конец. Они уже не смогут вернуться к прежнему состоянию. Я имею в виду, что они уже потеряли Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР, они никогда не смогут вернуть эти территории, как и Крым, и есть шанс, что они потеряют еще больше», - прокомментировал ситуацию Риттер. 

По словам эксперта, для обеспечения жизнедеятельности государства Украине необходим выход к Черному морю, однако, Риттер не исключает, что ВС РФ удастся установить контроль и над крупным прибрежным городом Одессой, в котором проживают очень много русскоговорящих граждан.

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#вс рф
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В Киеве рассказали о потерях ВСУ под Авдеевкой
Соскин: ВСУ несут потери под Авдеевкой из-за наступления российских войск
13 октября 2023, 16:15

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские бойцы несут серьезные потери под Авдеевкой из-за наступления Вооруженных сил РФ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Российские войска идут на захват Авдеевки, страшные сражения там идут, огромные Украина несет потери», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

Авдеевка - один из главных опорных пунктов ВСУ на Донецком направлении. Сейчас там находятся около 11 тысяч украинских солдат. 11 октября Россия начала масштабное наступление на Авдеевку. 

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил в беседе с РИА Новости, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.

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«Армия зомби»: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
Журналист Моррис: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
13 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Sinenkiy

Ввиду огромных потерь среди личного состава ВСУ, Киев начал мобилизовывать тяжелобольных людей, заявил американский журналист Клейтон Моррис, его цитирует «Политика».
«Они (киевские власти) прибегли к формированию армейских частей из тяжелобольных граждан Украины», - прокомментировал ситуацию Моррис. 

По словам журналиста, Киев, буквально, создает «армию зомби», половина солдат в которой имеет за спиной тюремные сроки, а вторая - тяжелобольные люди с различными недугами и отклонениями. 

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский приказал ВСУ применять военную тактику НАТО, что и привело к провалу контрнаступления. По словам эксперта, глава Украины заставил солдат идти на ВС РФ с массированными ударами, пытаясь прорвать их линию обороны. 

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На подлете к Брянску уничтожен украинский беспилотник
13 октября 2023, 15:10

Фото: iStock/rancho_runner

На подлете к Брянску силами радиоэлектронной борьбы был ликвидирован украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску средствами РЭБ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что на месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы региона.

Накануне Богомаз также сообщал, что украинская сторона обстреляла поселок Суземка в Брянской области, в результате этого полностью сгорел один жилой дом. По его словам, в результате обстрела частичные повреждения получили жилые домовладения и хозяйственные постройки. Он подчеркнул, что в результате украинского обстрела никто из местных жителей не пострадал.

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