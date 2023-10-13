Небензя заявил, что в российский плен сдаются 70-летние украинские солдаты

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Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что украинские войска испытывают серьезные проблемы с пополнением рядов военнослужащих, в плен российской стороне сдаются уже 60 и 70-летние украинцы, передает РИА Новости.
Небензя подчеркнул, что при такой ситуации на Украине продолжают «голосить о том, чтобы набирать больше именно молодых парней». Он заключил, что 25-летние и 45-летние мужчины на Украине попросту заканчиваются.
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