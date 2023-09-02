«Некого и нечего защищать»: в ДНР назвали причину массового дезертирства в рядах ВСУ

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин прокомментировал информацию о росте числа украинских дезертиров тем, что им «некого и нечего защищать». Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Советник Дениса Пушилина также подчеркнул, что украинские военные осознают всю мощь российской армии, поэтому не готовы идти на фронт. К тому же, у них для этого нет конкретной цели, поскольку защищать Зеленского, который не щадит свой народ, «действительно глупо».
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Анастасия Чинкова