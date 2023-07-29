Немецкий генерал Фрейдинг заявил, что ВСУ несут большие потери из-за российских мин

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ВСУ несут крупные потери из-за российских мин.
По словам главы ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, действующего немецкого бригадного генерала Кристиана Фрейдинга, это рушит принципы военного дела, которым следует НАТО, пишет агентство DPA.
Саперы часто подвергаются обстрелам, многие из них убиты или получили серьёзные ранения в начале контрнаступления. По данным Госдепартамента США, заминированная площадь на Украине равняется почти половине территории Германии.
Фрейдинг рассказал, что разминирование не только сделало продвижение украинских военнослужащих кровавым и почти невозможным, но и обрушило натовский военный принцип— натолкнуться на мины, увернуться, обойти. При таком масштабе минных заграждений, установленных за 9 месяцев, следовать данному принципу невозможно.
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«Специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполнять опасную для жизни работу вручную», —рассказывает военный изданию T-online.
Фрейдинг рассказал, что разминирование не только сделало продвижение украинских военнослужащих кровавым и почти невозможным, но и обрушило натовский военный принцип— натолкнуться на мины, увернуться, обойти. При таком масштабе минных заграждений, установленных за 9 месяцев, следовать данному принципу невозможно.
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Мария Фирсова