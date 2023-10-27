Немецкий генерал Катер рассказал о ситуации для ВСУ на Купянском направлении

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Российские войска продолжают успешное наступление на разных участках Купянского направления. Это делает положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень сложным в этих районах боевых действий.
Он назвал ситуацию для ВСУ на Купянском направлении «страшной». Генерал также напомнил, что со дня надень начнется ухудшение погоды, что только ухудшит и без того незавидное положение украинской армии.
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Александр Бойцов