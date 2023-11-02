Немецкий генерал вынес приговор ВСУ

Фото: iStock/Tomas Ragina
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что украинские войска потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной ВС России. Об этом сообщает Welt.
Ранее бывший советник президента Украины Олег Соскин в своем блоге заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены. Резервов у украинской армии почти не осталось. По его мнению, хороших вестей с фронта для Киева уже не будет. На фоне того, что украинцы уже бросают танки Leopard, провала ВСУ не избежать.
Читайте также:
Соскин: Все подготовленные бойцы ВСУ погибли или ранены
Песков не согласился со словами Залужного о тупиковой ситуации в конфликте
Шеремет предложил Залужному думать не о прорыве ВСУ, а о выживании Украины
Екатерина Коршунова