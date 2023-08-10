Немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ

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Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.
The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.
Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.
Изначально концерн Rheinmetall планировал приобрести танки у швейцарской оборонной компании Ruag. Но после того, как Швейцария из-за своего закона о нейтралитете отказалась выдать разрешение на экспорт Leopard 1, пришлось искать альтернативные пути поставок.
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Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.
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Мария Фирсова