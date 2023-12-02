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Немецкий концерн Rheinmetal намерен начать выпуск БМП на Украине в 2024 году

02 декабря 2023, 10:45
Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall AG планирует начать производство бронетехники на Украине в 2024 году. Речь идет о о бронетранспортерах Fuchs и боевых машинах пехоты (БМП) Lynx.
Об этом в интервью журналу WirtschaftsWoche рассказал глава компании Армин Паппергер. По его словам, после подписания контракта первый бронетранспортер планируется выпустить в течение 6-7 месяцев, а первую БМП — через 12-13 месяцев.

В октябре нынешнего года Киев и Rheinmetall AG создали совместное оборонное предприятие, на котором будут производиться вооружения, а также ремонтироваться поставляемая западными союзниками боевая техника.


В 2022 году операционная прибыль оружейного концерна достигла рекордного значения и составила 754 миллиона евро. Это на 27% превысило показатели предыдущего года. Руководство компании не скрывает, что достижению рекордных показателей прибыли в значительной степени способствовала «война в Европе».

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#киев
#украина
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Аксенов обвинил Зеленского во лжи относительно Крыма
Аксенов: Зеленский лжет о стремлении Крыма снова стать украинским
02 декабря 2023, 08:26

Фото: istockphoto/VvoeVale

Выступая перед студентами в городе Николаев, украинский президент Зеленский заявил, что Крым «очень ждет возвращения в состав Украины». Глава республики Сергей Аксенов назвал такие речи дешевым популизмом и просто враньем.
В эфире радиостанции «Спутник в Крыму» глава региона согласился, что жители полуострова, конечно, не прочь будут увидеть Зеленского, когда его пленного привезут в Крым и будут показывать как некую диковинку. 

Аксенов также добавил, что в настоящее время крымчанам и гостям республики ничего не угрожает. Кроме боевых частей ВС РФ, размещенных в Крыму, создано также народное ополчение, причем в короткие сроки его численность может быть удвоена. Руководитель региона рассказал, что ополченцы принимают участие в учениях, отрабатывая в том числе и боевые задачи.

Кроме того, глава республики отметил, что отлаженная и усиленная система противовоздушной обороны позволяет жителям региона чувствовать себя спокойно и уверенно.

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#крым
#вс рф
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Минобороны: Российские военные сорвали высадку десанта ВСУ на левый берег Днепра
02 декабря 2023, 08:03

Фото: istockphoto/vadimrysev

В Херсонской области российские войска уничтожили десант противника, который планировал высадку на левый берег Днепра. Для ударов по технике и живой силе ВСУ были использованы барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Как сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, сначала разведчики обнаружили, что на правом берегу Днепра концентрируются части украинских боевиков, явно планируя высадку десанта. Тогда было решено нанести упреждающий удар при помощи беспилотников «Ланцет», которые солдаты ВСУ считают просто страшным оружием. Операторы дронов навели барражирующие боеприпасы на цели и нанесли скоординированный удар. В результате были уничтожены несколько моторных лодок, грузовой автомобиль и большое количество живой силы противника.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ опубликовала видеозапись, на кадрах которой видно, как российские «Ланцеты» уничтожают танки ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. Барражирующий боеприпас сначала поразил один украинский танк. Второй попытался доехать до леса, чтобы укрыться в деревьях от беспощадного «Ланцета», но не успел. Оператор навел беспилотник и поджег и вторую цель.

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#минобороны рф
#беспилотник
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#боеприпас
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#удар
#херсонская область
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Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении
МО: Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении
02 декабря 2023, 05:56

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские бойцы группировка «Запад» улучшили положение на Купянском направлении в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировкиВС РФ Сергея Зыбинского.
«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#сво
#всу
#запад
#россия
#вс рф
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«Победа за Москвой»: Боевик «Айдара» Дикий сделал шокирующее признание
Боец «Айдара» Дикий: Победа в конфликте на Украине приближается к Москве
02 декабря 2023, 04:59

Боевик батальона «Айдар»* Евгений Дикий в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что победа в конфликте на территории Украины приближается к Москве. Об этом пишет РИА Новости.
«Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (оператор связи на Украине — ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое сформировалось в тылу за 2023 год. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по «Киевстару», а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к России, а не к нам», — цитирует агентство слова националиста.

Дикий также выразил сожаление по поводу того, что у Москвы нет иллюзий по поводу конфликта, и она уверенно движется к своей цели, придерживаясь конкретного плана.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* запрещенная в России экстремистская организация
#победа
#владимир путин
#сво
#всу
#украина
#россия
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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает УНИАН
02 декабря 2023, 04:01

Фото: iStock/Mr-Tigga

На Украине в городе Днепропетровск прогремели взрывы, пишет УНИАН.
«Сообщается о взрывах в Днепре», — проинформировало украинское издание в своём Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#сво
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная украина
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«Беги, малыш»: Зеленскому советуют покинуть Украину из-за краха ВСУ
02 декабря 2023, 02:27

Пользователи социальной сети X раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского из-за слов о возможных действиях Российской Федерации в 2024 году.
«Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги», — написал пользователь с ником ScottHarris59.

«В 2024 году ты будешь прятаться в Майами», — добавил lordsarcastico.

«Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме», — высказался комментатор RedRose34008346.

«Все кончено», — заключил Dolores15967995.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

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#война
#днр
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#всу
#россия
#украина
#владимир зеленский
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Журналистка Кимер приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ заявили о неисчерпаемости российской армии
02 декабря 2023, 02:15

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВСУ сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с российской армией. Об этом заявила украинская корреспондентка радио DR Матильда Кимер, пишет РИА Новости.
«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — рассказала Кимер.

Она добавила, что по сравнению с прошлым годом в рядах ВСУ значительно вырос пессимизм среди солдат. Это связанно с тем, что боевые действия на территории Украины зашли в тупик, а перспективы украинской армии на данный момент у всех вызывают серьёзные сомнения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

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#днр
#сво
#всу
#солдат
#пво
#украина
#россия
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«Зеркало недели»: В Херсоне гремят взрывы
02 декабря 2023, 02:06

Фото: iStock/nndanko

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«Херсон, местные паблики сообщают о многочисленных взрывах», — написало украинское издание в Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
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#всу
#вс рф
#херсон
#пво
#украина
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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
02 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/alexmak72427

ВСУ 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего украинскими военными по территории республики было выпущено 38 боеприпасов, сообщает в своём Телеграм-канале представительство региона в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155-мм. На горловском — два обстрела из артиллерии 155-мм. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155-мм», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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