Немецкий наёмник рассказал, какую зарплату получает на Украине

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Гражданин Германии, принимающий участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил размер своей зарплаты в украинской армии.
Немецкое издание Bild пишет, что мужчину зовут Бен. Он служил в немецкой армии, а потом добровольцем отправился на Украину.
По словам Бена, размер зарплаты в украинской армии зависит от времени нахождения военнослужащего на линии боевого соприкосновения.
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По словам Бена, размер зарплаты в украинской армии зависит от времени нахождения военнослужащего на линии боевого соприкосновения.
«По итогу месяца получается примерно 2000-2500 евро. Для Украины это достаточно много», —рассказал немецкий наемник.По словам Бена, украинские военнослужащие, участвующие в боях на передовых позициях, зарабатывают примерно три тысячи евро в месяц.
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Мария Фирсова