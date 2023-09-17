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Германии стоит отказаться от выдаче Украине беженцев для службы в ВСУ. Об этом в эфире Deutschlandfunk заявил шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.
Он отметил, что Украина поступает неправильно, требуя от стран Евросоюза возвращения беженцев на родину с целью отправить их в зону СВО. Такая тактика ограничивает свободу граждан, что недопустимо со стороны государства.
В связи с этим, Эверт призвал правительство Германии не выдавать беженцев Украине, чтобы не нарушать их права.
Ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Венгрия не намерена передавать Украине беженцев для службы в ВСУ.
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В связи с этим, Эверт призвал правительство Германии не выдавать беженцев Украине, чтобы не нарушать их права.
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Анастасия Чинкова