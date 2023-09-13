«Ненавижу»: Британцы пожаловались на украинских военных

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Жители Великобритании пожаловались на шум с полигона, где тренируются военнослужащие ВСУ. Об этом обозреватель Джордж Гриллс пишет в своей статье для Times.
Британцы обратились в совет города Лидд с жалобами на дым и взрывы, которые раздаются с полигона Lydd Ranges во время обучения украинских солдат.
Он добавил, что из-за стрельбы у него в доме регулярно дребезжат стекла.
Минобороны Великобритании согласилось на треть сократить количество учений. По словам подполковника Марка Пауэлла, командующего базой, он стремится сохранить хорошие отношения с жителями Лидда.
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«Я предлагаю закрыть Lydd Ranges. Взрывы действительно очень шумные, я ненавижу жить здесь», — заявил один из местных жителей.
Минобороны Великобритании согласилось на треть сократить количество учений. По словам подполковника Марка Пауэлла, командующего базой, он стремится сохранить хорошие отношения с жителями Лидда.
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Диана Аванесян