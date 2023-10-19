«Ненужная вещь»: В США рассказали о скорой катастрофе на Украине

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Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе контрнаступления. С таким мнением выступил бывший разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — высказался эксперт.Экс-разведчик подчеркнул, что Киев понимает, что союзники в лице Запада скоро откажутся от поддержки Украины и бросят ее «как ненужную вещь».
Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что поставляемые ВСУ американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак