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«Ненужная вещь»: В США рассказали о скорой катастрофе на Украине

Офицер Шаффер: ВСУ не добились никаких успехов в ходе своего наступления
19 октября 2023, 10:28
Фото: istock / Valerii Heorhiian

Фото: istock / Valerii Heorhiian

Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе контрнаступления. С таким мнением выступил бывший разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — высказался эксперт.
Экс-разведчик подчеркнул, что Киев понимает, что союзники в лице Запада скоро откажутся от поддержки Украины и бросят ее «как ненужную вещь».


Кроме того, Шаффер заявил, что Президент РФ Владимир Путин осведомлен в том, что Штаты не смогут оказать украине помощь, которая им необходима как для наступления, так и для обороны.

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что поставляемые ВСУ ​американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 90 снарядов
19 октября 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Larysa Shcherbyna

Боевики СВУ за прошедшие сутки обстреляли шесть районов Белгородской области. Всего по региону было выпущено более 90 снарядов.
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Глава региона опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах. Всего за среду были зафиксированы обстрелы шести муниципалитетов. Было выпущено 93 снаряда из разных видов вооружений, в том числе шесть взрывных устройств были сброшены с беспилотников. Кроме того, один БПЛА был сбит системами ПВО, а еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Как уточнил Вячеслав Гладков, пострадавших среди населения региона нет. Повреждено только одно частное домовладение. Также была выведена из строя линия электропередачи. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

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#пво
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В США заявили о трех российских котлах для ВСУ
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ уничтожают ВСУ в трех котлах
19 октября 2023, 11:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные загнали ВСУ в три котла в зоне проведения специальной военной операции и уничтожают их там. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — рассказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, российские силы вступили в новую фазу ведения спецоперации. Таким образом, уверен Риттер, в ближайшее время от ВСУ будут освобождены новые территории. Он также подчеркнул, что поле боя находится под контролем ВС РФ.

Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе контрнаступления. Экс-разведчик подчеркнул, что Киев понимает, что союзники в лице Запада скоро откажутся от поддержки Украины и бросят ее «как ненужную вещь».


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#вс рф
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ПВО сбила воздушную цель в Ростовской области
Голубев: На подлете к Ростовской области сбита воздушная цель
19 октября 2023, 10:31

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

На подлете в Ростовской области силами противовоздушной обороны сбита воздушная цель. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. Также, по его словам, разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее СМИ также сообщали, что в некоторых районах Ростовской области слышны взрывы.

Накануне российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Их остатки рухнули в безлюдном месте и взорвались. Таким образом при данной атаке ВСУ на Крым нет пострадавших, а также разрушений на земле.


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Новости СВО: где активизировались бои, что используют ВСУ для форсирования Днепра
19 октября 2023, 10:20

Фото: iStock/Three Spots

Активизация боевых действий зафиксирована на нескольких направлениях фронта. ВС РФ переходят от обороны к атаке и пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ идут в штурм, как они пытаются занять левый берег Днепра и где имеют тактический успех российские военные.

ВС РФ устранили две разведгруппы ВСУ


На Южнодонецком направлении в районе поселка Новомихайловка, российские бойцы ликвидировали две разведывательные группы противника. Об этом сообщил руководитель пресс-центра военной группировки «Восток» Олег Чехов. ВС РФ в ходе боев также уничтожили противотанковую пушку и шесть минометных расчетов ВСУ. 

Взрывы на Украине


Минувшей ночью на Украине прозвучали взрывы. Очевидцы сообщили о взрывах в Николаеве, пишет издание «Общественное». Украинские власти не комментировали произошедшее, информации о разрушениях нет.

Украинский БПЛА сбит в Белгородской области


Беспилотник самолетного типа был сбит над белгородским селом Таволжанка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Российская система ПВО зафиксировала и перехватила дрон противника. В результате происшествия жертв и разрушений нет

Последние новости СВО


Бои на Херсонском направлении активизировались. ВСУ предпринимают попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что на стороне ВСУ принимают участие в боевых действиях морские пехотинцы, проходившие обучение в Великобритании. Российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск в Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Новотягинке и Бериславе.
 
«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра
«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра

Противник укрепляет позиции и стягивает дополнительные резервы на Авдеевском направлении. Российские войска наращивают плотность огня и держат оборону, контролируя ВСУ с воздуха. В наступление идут российские бойцы на Запорожском направлении. Бои продолжаются на подступах к селу Работино. Значимых продвижений достичь не удалось. В районе Новопокровки ВС РФ также пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций.

На Донецком фронте при поддержке артиллерии, ВС РФ ведут наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, в районе Северного. ВСУ идут в атаку у села Красногоровка. Активные бои на Луганском направлении. ВС РФ перешли от активной обороны в атаку и пытаются прорвать украинскую оборонительную линию. Тактический успех российские бойцы имеют у населенного пункта Ивановка.
 
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Представитель ВВС Украины Игнат: при взлете МиГ-31 будет звучать воздушная тревога
На Украине будут включать воздушную тревогу при взлете МиГ-31 с «Кинжалами»
19 октября 2023, 10:13

Фото: istockphoto/IKvyatkovskaya

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что поручил ВКС России начать патрулирование над акваторией Черного моря самолетами с комплексом «Кинжал». В Киеве заявили, что при взлете российских МиГ-31, оснащенных этими ракетами, на Украине будет объявляться воздушная тревога.
Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает украинское издание «Страна.ua». Газета подчеркивает, что с началом патрулирования нейтральной зоны над Черным морем российскими самолетами с ракетными системами «Кинжал» воздушная тревога будет звучать значительно чаще, чем прежде.

Владимир Путин, сообщая о начале патрулирования, отметил что «Кинжалы» имеют дальность действия до тысячи километров и скорость девять махов. Российский лидер объявил о своем решении после того, как оценил действия США и отметил, что американцы все больше втягиваются в конфликт.

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В Германии предупредили Киев о последствиях использования ракет ATACMS
Welt: использование ракет ATACMS Киевом приведет к новому витку эскалации
19 октября 2023, 10:12

Передача Украине американских ракет ATACMS, а также их использование ВСУ в атаках на Россию станет новым этапом эскалации конфликта. Так считает журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.
«Это новый виток эскалации конфликта», – уверен Ваннер.

При этом он отметил, что в Германии также обсуждается вопрос о передаче Киеву немецких крылатых ракет большой дальности Taurus.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет все возможности для того, чтобы отражать украинские атаки американскими ракетами ATACMS. Они не в состоянии радикально изменить ситуацию, уверен президент. По словам главы государства, США допустили большую ошибку, передав ракеты ATACMS Украине.


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#ракеты
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В ЛНР автомобиль ВСУ подорвался на собственном минном поле
Марочко: ВС РФ ночью уничтожили колонну ВСУ на краснолиманском направлении
19 октября 2023, 10:12

Фото: istock / Zeki035

Вооруженные силы РФ согрешили атаку на колонну ВСУ в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, информацию передает РИА Новости.
Ночью было замечено движение украинской техники, колона состояла из 2 бронетранспортеров и 5 грузовых автомобилей. Удар по колонне ВСУ был совершен с помощью беспилотника.

«Была уничтожена ведущая машина (БТР), остальная техника пыталась развернутся, однако один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении», — заявил Марочко, ссылаясь на свои источники.
Отмечается, что один из автомобилей подорвался на собственном минном заграждении, остальная техника была уничтожена артиллерией ВС России.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ в Днепропетровской области удалось ликвидировать склад авиационных средств поражения ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Назван главный недостаток американских ракет ATACMS, поставляемых ВСУ
Forbes: Переданные Украине ракеты ATACMS не смогут уничтожить бронетехнику
19 октября 2023, 09:50

Фото: istock / bpawesome

Поставленные Вооруженным силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. В пользе этих ракет усомнился обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Экс объяснил, что главным недостатком ATACMS является слабая мощность пробития, из-за чего им не удастся уничтожить российскую бронетехнику.

«Причина проста: боевая часть ракеты содержит около тысячи гранатообразных суббоеприпасов, но при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», — пояснил эксперт.
Журналист также обратил внимание на что, что Украине отправили близкие к истечению их «срока годности» американские ракеты, а не новые.

Кроме того, ранее Вашингтон без анонсирования поставил Украине эти ракеты, пытаясь таким образом «застать Россию врасплох». Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#эксперт
#журналист
#танки
#ракеты
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Французский генерал порассуждал об «завтрашнем» окончании конфликта на Украине
Генерал Клермон: Окончание украинского конфликта означало бы победу России
19 октября 2023, 07:45

Фото: istock / IherPhoto

Французский генерал Бруно Клермон поделился мнением, что если бы украинский конфликт завершился сейчас, это бы означало победу России. Об этом он рассказал в интервью журналу Valeurs Actuelles.

Как считает эксперт, контрнаступление Вооруженных сил Украины не увенчалась спехом, так как Украине не удалось достичь их главной цели — вернуть Крым и Донбасс.

Кроме того, Клермон заявил об ошибках украинского командования.

«Украинцы, вероятно, допустили ошибку в планировании, полагая, что выход на первую линию российской обороны приведет к разрушению всей системы», — подытожил генерал.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно. 

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