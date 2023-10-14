Неопознанный самолёт ВМС США нарушил границу РФ в Баренцевом море

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ПВО засекла цель в четверг недалеко от Мурманска.
Mash пишет, что примерно в 11:16 самолёт пролетал на высоте 900 — 3,2 тысяч метров на скорости 340 км/час. Но через полчаса исчез и покинул территорию РФ. Сигнал «Режим» вводить не пришлось.
4 октября воздушные границы РФ уже нарушили два самолёта НАТО, оба — разведывательные.
Ранее сообщалось, что у побережья Краснодарского края ликвидированы украинские беспилотники. Два беспилотника ВСУ были уничтожены у побережья Краснодарского края, сказано в сообщении Минобороны России.
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«Системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Чёрного моря вблизи побережья Краснодарского края», - передаёт Минобороны РФ.Читайте также:
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Мария Фирсова