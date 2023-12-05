Непал просит Россию вернуть тела шести граждан, погибших на СВО

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Шесть граждан Непала погибли, принимая участие в спецоперации на стороне российской армии, еще один попал в плен к ВСУ. Об этом сообщает МИД страны, передает AFP.
В МИД Непала заявили, что получили информацию, из которой стало известно об участии непальцев в спецоперации на Украине на стороне ВС РФ.
Катманду сразу же обратился к России с просьбой отправить на родину тела погибших граждан, а также выплатить положенные компенсации их семьям. Кроме того, сейчас власти Непала пытаются дипломатическим путем освободить своего гражданина, который находится в плену у украинской армии.
Также власти страны призвали своих граждан не принимать участие в боевых действиях ни на одной из конфликтующих сторон.
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Катманду сразу же обратился к России с просьбой отправить на родину тела погибших граждан, а также выплатить положенные компенсации их семьям. Кроме того, сейчас власти Непала пытаются дипломатическим путем освободить своего гражданина, который находится в плену у украинской армии.
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Элина Позднякова