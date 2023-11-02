Nestle оказалась в украинском списке «спонсоров войны»

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Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло швейцарскую корпорацию в список международных спонсоров войны.
ТАСС пишет, что это произошло из-за того, что корпорация продолжает работать в России, поставляет товары и расширяет свою российскую производственную базу. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале НАПК.
Несмотря на заявления компании о том, что она приостановит экспорт и импорт в РФ, за исключением товаров первой необходимости, полки магазинов в России «переполнены продукцией Nestle».
Швейцарский концерн Nestlé заявлял, что приостанавливает в России работу брендов KitKat и Nesquik из-за событий на Украине.
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Несмотря на заявления компании о том, что она приостановит экспорт и импорт в РФ, за исключением товаров первой необходимости, полки магазинов в России «переполнены продукцией Nestle».
«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik. Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из неё, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», — говорится в заявлении компании, пишет РИА Новости.Читайте также:
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Мария Фирсова