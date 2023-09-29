«Нет выбора»: Маск высказался о мобилизации на Украине

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У украинцев нет выбора не служить в армии. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.
Ранее американский адвокат, писатель и журналист Гленн Гринвальд заявил, что украинцы начали осознавать, что их используют как пушечное мясо, поэтому стали ещё активнее покидать страну.
Маск согласился с мнением Гринвальда, добавив, что у украинцев не осталось выбора не служить в армии.
Издание Le Figaro также писало, что по данным начала сентября, Украину пытались покинуть огромное количество мужчин. Более 13 тысяч украинцев, которые желали всеми способами уклониться от мобилизации, были арестованы.
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Маск согласился с мнением Гринвальда, добавив, что у украинцев не осталось выбора не служить в армии.
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Анастасия Чинкова