Нетаньяху назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

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«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху организовал экстренное совещание в своем кабинете, чтобы рассмотреть события, происходящие в России... Премьер-министр подчеркнул, что данная ситуация является внутренней проблемой России. Израиль к этому не имеет прямого отношения, но будет внимательно наблюдать за дальнейшим ходом событий», — говорится в официальном сообщении.Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что колонна принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину частной армии покинула Ростов-на-Дону.