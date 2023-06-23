Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля оружия, которое Запад поставляет ВСУ

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Премьер-министр Израиля сообщил, что Израиль видит у своих границ оружие, поставляемое Западом Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оружие, которое Запад поставил Украине, уже появляется у границ Израиля, передают «Известия». По словам президента, по этой причине Израиль воздерживается от военной помощи украинской стороне, так как опасается передачи израильского оружия Ирану.
Нетаньяху отметил, что Израиль находится в особом положении из-за близкой военной границы с Россией, в отличии от Польши, Германии или другой западной страны, оказывающей поддержку Украине.
Нетаньяху добавил, что Израиль обеспокоен, что оружие, передаваемое ВСУ, может оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как долго ядерное оружие будет находиться в Белоруссии.
Нетаньяху отметил, что Израиль находится в особом положении из-за близкой военной границы с Россией, в отличии от Польши, Германии или другой западной страны, оказывающей поддержку Украине.
«И, я думаю, важно, чтобы мы сохранили свою свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на нашей северной границе», — сказал президент Израиля.
Нетаньяху добавил, что Израиль обеспокоен, что оружие, передаваемое ВСУ, может оказаться в Иране и использоваться против Тель-Авива.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, как долго ядерное оружие будет находиться в Белоруссии.
Екатерина Коршунова