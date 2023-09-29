«Невероятно»: Кадры с солдатами ВСУ, сдающимися в плен, вызвали шок в США

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«Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно, правда это то, что западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это», — прокомментировал это видео журналистАмериканский журналист считает, что такое поведения украинских солдат связано с тем, что командование украинской армии не оставляет им другого выбора, так как бойцы не хотят умирать на передовой и не желают сражаться с армией России.
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