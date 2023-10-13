«Невозможно остановить»: В США подтвердили провал ВСУ

Фото: iStock/Prostock-Studio
Более двадцати тысяч украинских военных попали в западню под Авдеевкой, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Русские уже пошли в наступление. Особенно в районе Авдеевки. Они окружили, по-видимому, более двадцати тысяч украинских военных. Они продвигаются довольно быстро, поэтому у Украины нет возможности остановить их», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Он также отметил, что обострение палестино-израильского конфликта может полностью отвлечь внимание Запада от Украины, и оставить ВСУ без оружия и финансирования.
Читайте также:
Соскин: ВСУ несут потери под Авдеевкой из-за наступления российских войск
«Армия зомби»: Киев мобилизовывает тяжелобольных украинцев
Зеленский погубил тысячи украинцев с помощью тактики НАТО
Евгения Парфентьева