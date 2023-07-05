Newsweek: данные, которыми США делятся с Украиной, попадают РФ

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Почти все данные, которыми американская сторона делится с Украиной, оказываются у разведки РФ.
Об этом пишет журнал Newsweek, ссылаясь на свои источники. По мнению обозревателей, российская разведка проявляет особую активность на Украине.
Возможно, почти всё, чем США делятся с Украиной, оказывается в руках российской разведки.
Также в публикации сказано, что другие страны восточной Европы, особенно граничащие с зоной конфликта, тоже «в равной степени охвачены работой российских разведслужб».
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Возможно, почти всё, чем США делятся с Украиной, оказывается в руках российской разведки.
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Мария Фирсова