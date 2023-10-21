Newsweek: Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом

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Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) можно признать безуспешным — его цели не достигнуты, а начинающийся в скором времени сезон дождей и непогоды еще сильнее ухудшит положение украинских войск. Таким мнением поделились в журнале Newsweek.
«Боюсь, теперь нам придется признать, что у Украины больше нет шансов добиться существенных и важных территориальных успехов», — цитирует издание слова Фредерика Мертенса, стратегического аналитика Гаагского центра исследований безопасности.Адаптироваться же у украинских военнослужащих не выходит. Даже новая крупная поставка военной помощи от США не сможет изменить перевес сил, который сейчас не склоняется в пользу Украины, считает Newsweek.
Он также обратил внимание на то, что после провала украинского контрнаступления у сторонников киевского режима не осталось сомнений в том, что ВСУ не способны добиться каких-то успехов. При этом, американские власти не знают, как закончить конфликт на Украине.
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