Newsweek: Контрнаступление ВСУ не увенчалось успехом

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) можно признать безуспешным — его цели не достигнуты, а начинающийся в скором времени сезон дождей и непогоды еще сильнее ухудшит положение украинских войск. Таким мнением поделились в журнале Newsweek.